Doarpshûs De Nije Warf yn Wâlterswâld bliuwt foarearst iepen

Wol sil der elk jier in nij bestjoerslid by komme moatte, want der geane ek altyd wer minsken fuort. Yn oktober 2019 bestiet De Nije Warf 50 jier. Dat wolle se grut fiere, ideeën binne wolkom. Ek takom jier op de wurklist stiet it mear duorsum meitsjen fan it gebou. Dêr kinne subsydzjes foar oanfrege wurde, mar inkeld as der ek frijwilligers binne.

Minsken kinne har opjaan om putsjes te dwaan lykas rúthimmelje, farvje, Facebook byhâlde en skjinmeitsje.