Iepenloftspul De Oerbliuwers, in ympresje

Grientetún

Geale wurdt ôfstraft troch Saakje, de rjochterhân fan Mooi Aal. Froulju en de froulike kultuer dominearje. Geale is net de iennige dy't dêr wat syn nocht fan krijt. Ek de oare Harkiten fine dat se bêst groeie kinne. Want de prizen dy't der yn de Rânestêd betelle wurde foar de ljipaaien, dat is gouden hannel. Mar Mooi Aal wol net grut, grutter grutst. En sy is de baas. Toch?

De tekst is fan Gerrit Breteler. Dit is echt syn tema. Hoe moatte wy feroarje, oars mei de ierde omgean, oars mei mekoar omgean. Bestiet der in ideale mienskip, En as dy dan bestiet, kin dy dan bestean bliuwe of is ûntwikkeling en foarútgong net te kearen, kin it net oars as misgean, omdat elke groei in kearpunt hat.

Neist it terrein fan iepenloftmuseum De Spitkeet stapt it publyk aanst yn de delsetting Nij Harkema. It dekôr is prachtich makke. De houten gebouwen steane al sûnt maaie. As in hûs. Dat is se wol tafertroud op De Harkema. Der is spesjaal in grientetún oanlein dy't op de achtergrûn goed te sjen is. As in sêne opnij spile wurde moat en de trije spilers wer harkje, skoffelje en wjudzje grapt ien fan harren al dat alle beantsjes der no echt wol ôf binne. Wylst regisseur Ypy Zysling har lûdop ôffreget oft de tún moai genôch bliuwe sil oant de lêste foarstelling op 22 septimber.