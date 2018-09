Brân yn bedriuwssammelgebou yn Snits

Yn in bedriuwssammelgebou oan de Zeilmakersstraat yn Snits is sneontemoarn brân útbrutsen. It gie om brân yn de fliersaak de Plankier. De korpsen fan Snits en Drylts wienen oproppen om it fjoer te bestriden.

It wie dreech om it fjoer te bestriden om't it gefaarlik wie om nei binnen te gean. De brânwacht hat it gebou oan de bûtenkant kuolle en in doar fan de loads iepenmakke. Der kaam in soad reek frij.

It fjoer wie frij gau ûnder kontrôle. Net ien rekke ferwûne.