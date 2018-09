Omrop TIP: Gruttopia, takomst fan de skries

Groei en stjerte

Moatte wy efterútgong fan de natuer gewoan akseptearje, of kin it oars? Moatte wy tefreden wêze mei ús rol as fragmintsje fan in wrâldwiid ekonomysk systeem dat allinnich op groei basearre is? Want: hoe kinne je eat groei neame as skriezen en oare fûgels stjerre? Dy fragen leit Pruiksma foar oan it publyk yn Birds & Brass yn 2016. Dêrneist wie dit jier de grutte teätrale produksje de Conference of the birds, dêr't er ús útdaget it boadskip fan de skries te ferstean.