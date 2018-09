Skriuwer Dan Brown sprekt yn de Stadsoase

Fan fan Escher

Foar de premjêre fan De Stormruiter sil Dan Brown noch mear yn Fryslân dwaan. Sa giet de skriuwer nei it Planetarium en besiket er de tentoanstelling oer de keunstner MC Escher. Syn heit is de grutste fan fan Escher. "I grew up with MC Escher prints all over my room", sa seit er. "My dad is 82 years old and he came with me, especially for the Escher exhibit. He said: 'Ok, I'll watch Stormruiter, as long as I get to see the MC Escher exhibit', that's very funny."