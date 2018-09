Van Kippersluis: "De supporters zijn hier gek op de goede manier"

Al yn de 8ste minút wie der in assist foar Van Kippersluis. "Ik stond in een moeilijke positie en wilde hard en gericht naar de goal toe schieten. Karim Rossi glijdt 'm binnen bij de tweede paal. We begonnen goed aan de wedstrijd en vergeleken met de eerste drie wedstrijden, is dat beter. Mous keept een wereldpot. Als je het goed uitspeelt, kun je met 3-0 of 4-0 winnen."

It wie foar Cambuur in degelike wedstriid. De ploech krige gjin goal tsjin en de ferdigening stie goed. "Als we dat 38 keer doen, staan we bij de Oldehove", sei Van Kippersluis mei in knypeagje.

Cambuur spilet no wol oars, krekt wat kompakter. Ek yn thúswedstriden, wêr de club oars altyd fol op de oanfal spilet, is it no oars. "Op dit moment hebben wij dat nog niet onder de knie, om volle bak te gaan, en we staan goed. Met tien punten uit vier wedstrijden mogen we niet klagen. Maar we kunnen nog stappen maken."