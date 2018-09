Cambuur wint foar de tredde kear op rige en is no twadde

Hy wie de lêste wiken al goed dwaande mei fjouwer goals en ek tsjin RKC Waalwijk wie de spits fan Cambuur, Karim Rossi, skerp. Al nei acht minuten makke hy de 1-0 foar de Ljouwerters. Nei in corner fan Justin Mathieu kaam de bal by Kevin van Kippersluis, dy op goal skeat en miste. Mar hy hie bûten Rossi rekkene, dy it lêste setsje jûch.

Letter wie Tyrone Conraad noch gefaarlik foar Cambuur. It earste gefaar fan RKC kaam fan Dylan Seys, mar de ploech fan trainer Fred Grim skoarde net. By rêst stie it dan ek 1-0 foar Cambuur.

Kevin van Kippersluis krige yn de twadde helte de bal oan de rjochterkant fan it fjild oanspile en hie in moaie pass rjochting Justin Mathieu yn'e fuotten. De oanfaller stie hielendal frij en skeat mei links raak: 2-0. It is de twadde goal fan Mathieu dit seizoen, dy krekt letter ek in strafskop woe. Mar skiedsrjochter Freek van Herk woe der net oan.

Fjoerpylk

Yn de 67ste minút skrok Cambuur even, want der waard yn ien kear in fjoerpylk op it fjild sketten. De skiedsrjochter woe de teams nei binnen ha, mar besletten is om dochs troch te fuotbaljen.

Mous

Yn de slotfaze fan de wedstriid kaam Nigel Robertha noch yn de ploech by Cambuur. De spits dy't ferline jier sa goed spile, rekke yn de tarieding op dit seizoen blessearre. Cambuur woe de nul hâlde, mar dat gie noch net sa maklik. Troch in foutsje fan Emmanuel Mbende koe Kevin Vermeulen hast skoare, mar keeper Xavier Mous wie skerp.

Yn de 85ste minút wurde Mous sels noch de held fan Cambuur, troch mar leafst trije kear redding te bringen op skotten fan spilers fan RKC. Krekt letter hie ynfaller Issa Kallon de 3-0 meitsje moatten, mar hy skeat fan in meter as seis neist. De oanfaller hat wol faker muoite mei it finen fan it net. It bleau by 2-0, op de dei dat Cambuur ek ôfskie naam fan Martijn Barto.