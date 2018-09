LIVE: De Admiraliteitsdagen yn Dokkum

Freed- en sneontejûn sille de konserten fan it evenemint live te sjen wêze op de ferskate online kanalen fan Omrop Fryslân. Freedtejûn stiet de Night of de Praams op it programma. Mei optredens fan Elske DeWall en Syb van der Ploeg. Sneontejûn is der omtinken foar in konsert ûnder de namme Adje and friends. Under mear André Hazes en Waylon sille dan in optreden fersoargje.