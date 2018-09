"Slauerhoff leeft: jong en oud lezen zijn gedichten nog altijd"

Ien fan de tafoegingen yn syn biografy oer Slauerhoff is it ferhaal oer de moaie frou Amarenske van der Zee. "Slauerhoff ontmoet haar aan het einde van zijn leven -Slauerhoff is maar 38 jaar geworden- in Heemsstede. Zij is verpleegster en hij vraagt haar om mee te gaan naar Tanger." Slauerhoff wol dêr as dokter oan it wurk. "Ze was echt een prachtig Fries meisje. Ik ben er van overtuigd dat hij haar niet alleen uit zakelijk oogpunt meevroeg, maar ook echt stapelverliefd op haar was. Zij mocht alleen niet meer van haar baas."

Al is de biografy fan Slauerhoff no oanfold, dochs bliuwt de fasinaasje foar de Ljouwerter dichter. "Slauerhoff leeft nog. Zijn werk wordt nog steeds vertaald. Hij is een van de weinige dichters van die generatie voor de oorlog die nu nog gelezen wordt, door jong én oud."