Klokken fan de Notre Dame liede spesjaal foar De Gordyk

It lieden bart yn it ramt fan it teäterstik De Klok Moat Werom. Dat stik is ûnderdiel fan it projekt Under de Toer, dat part is fan it offisjele programma fan de Kulturele Haadstêd. It lieden moat barre op 6 oktober, om kertier oer tsienen moarns. Ad Vromans is fan de organisaasje en fertelt der oer. It wie noch net sa maklik om klokkelieder fan de Notre Dame yn it spier te krijen.