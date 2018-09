FIDEO: Gerald Sibon en Joop Gall oer de kompetysjestart fan SC Hearrenfean

De earedivyzje is fjouwer wedstriden ûnderweis. SC Hearrenfean hat deryn fiif punten sammele. Nei in oerwinnig yn de earste wedstriid tsjin Zwolle (3-2) waard der lykspile tsjin Vitesse en VVV. Allinich tsjin Feyenoord waard der, yn eigen stadion, ferlern. Dêrmei stean de Feansters op it tsiende plak yn de kompetysje.