Q&A: Hoe is it foar Martsje Paulusma om har heit Piet te ferfangen?

Hoe bist eins dit fak ynrôle en wat is dyn eftergrûn?

"Ik haw Personeel en Arbeid studearre oan de NHL yn Ljouwert. Doe't ik klear wie mei dy stúdzje wie it de tiid fan 'e resesje. Ik krige dus net fuortendaliks in nije baan. Op itselde momint waard dejinge dy't njonken myn heit siet foar langere tiid siik. Doe sei hy, oars komst earst neist my sitten, dan kinst helpe mei de lokaasjes planne en al dat soartefan saken, as assistinte dus. Dat befoel sa goed dat ik dêr noait mear weirekke bin en sa sit ik no al seis jier njonken Piet."

Do hast as lyts famke dyn heit altyd it waar presintearjen sjoen. Hiest tocht datst ea it stokje oernimme soest.

"Nee, hielendal net. Dat hie ik echt noait tocht. Dit is eins echt fan 'e iene op 'e oare dei bard. Foarich jier novimber hiene we op 'Zes' (de nije namme fan SBS6, red.) in item yn it waar, dat gie oer dat minsken dy't hiel hurd wurkje ek wolris in dei frij meie. Dêr wie Piet fansels de útsprutsen persoan foar, want hy wurket al 22 jier lang sân dagen yn 'e wike. En sa kaam it dat ik ien kear it waar dien haw. Dat wie doe hiel ludyk en echt foar ien kear.

Mar no waard hy dizze simmer yn ien kear siik, totaal ûnferwachte. Wy moasten doe echt om in oer as trije in beslút nimme fan: 'ohjee, wat gean we dwaan?' We tochten hy is er jûn net, mar moarn is hy der wol wer. Dus doe haw ik sein, dan doch ik it wol ien kear. Mar de folgjende dei die pas bliken dat it folle langer duorje soe. Sa is it eigentlik kaam."