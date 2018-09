Harnzer krijt boete foar it slaan fan syn buorman

In man út Harns hat in boete fan 500 euro krigen, omdat er syn buorman mishannele hat. De buorman hie der wat fan sein dat de fertochte de muzyk sa lûd hie. De Harnzer soe it slachtoffer in stomp mei syn fûst op de mûle jûn hawwe, him by de kiel pakt hawwe en noch wat skoppen en klappen útdield hawwe.