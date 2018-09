Froulju faker nei de apoteek troch tekoart oan 'de pil'

Jouke de Jong is apoteker yn Drachten en wurdfierder fan de Friese Apothekers Vereniging: "Foar ús smyt it tekoart oan medisinen in berch ekstra wurk op. It sykjen fan alternative leveransiers, ferfangende middelen en it oerlizzen dêroer mei de hûsdokters kostet ús in hiel protte tiid. Dy tiid krije wy net útbetelle. Dat ferlies nimme wy mar."

Goedkeape leveransiers

De Stichting Pharmaceutische Kengetallen hâldt de tekoarten by. Dy lykje yn 2018 alle wiken grutter te wurden. Neffens De Jong komt dat omdat de soarchfersekerders allinnich saken dwaan wolle mei de aldergoedkeapste leveransiers. As der by dy goedkeape leveransier in probleem ûntstiet, is dat yn de apoteek fuortendaliks te fernimmen.

De Jong tinkt dan ek dat de oplossing dêr socht wurde moat. "De soarchfersekerders soene net ien, mar miskien wol trije leveransiers oanwize moatte. Ek al binne de nûmer twa en trije miskien justjes djoerder." Gefolgen foar de fersekeringspreemje hat dat neffens him kwealik.