Martijn Barto lit him ferrasse by ôfskied fan SC Cambuur

It ôfskied fan Barto is freedtejûn foarôfgeand oan de thúswedstriid fan Cambuur tsjin RKC út Waalwyk. By dy klup debutearre hy yn it betelle fuotbal yn it seizoen 2005/2006. Dêrnei spile er by Helmond Sport, mar yn 2007 gie er werom nei it amateurfuotbal. Yn 2011 helle Cambuur de spiler werom nei it betelle fuotbal.

Ferrast

Barto wit noch net wat him te wachtsjen stiet freedtejûn. "Ik laat me voornamelijk verrassen. Het lijkt alsof er heel veel mensen mee bezig zijn. Dat vind ik heel leuk en bijzonder. Ik had het niet zo verwacht, maar er zijn een hoop leuke acties op touw gezet. Dat kan ik zeker waarderen." De spilersbus fan Cambuur wurdt bygelyks spesjaal foar Barto's ôfskied ynset. Syn doarpsgenoaten út Goutum wurde ophelle en nei it stadion brocht.