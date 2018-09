LTO Noord wol fergoeding foar guozzeskea ek yn oktober

Boeren moatte dit jier folslein fergoede krije foar de guozzeskea. Dat fynt de agraryske belange-organisaasje LTO Noord. De moanne oktober wurdt no faak net fergoede en boeren litte it faak sa, omdat se al genôch fretten ha foar de winter. Mar dit jier is dat troch de drûchte net sa en dêrom moat der fretten kocht wurde.