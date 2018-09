By in ûngelok yn Stynsgea is tongersdeitenacht in autobestjoerder ferwûne rekke. De man ried oer de Efterwei en ferlear de macht oer it stjoer, wêrnei't er tsjin in beam klapte. Meardere helpferlieners rieden út en ek de traumahelikopter waard oproppen, mar dy hoegde fierder net yn aksje te kommen.