Rasterhoff Festival giet oer ôffal en duorsumens

It nije Rasterhoff Festival, dat snein hâlden wurdt yn Snits, moat derfoar soargje dat we ús better bewust wurde fan wat we dogge mei ús ôffal. It festival wurdt hâlden yn it Rasterhoffpark yn de stêd, op it plak dêr't earder it stoart wie. De organisatoaren fan it festival hawwe dat plak mei sin keazen, om sjen te litten dat we ek wat goeds dwaan kinne mei ús ôffal.