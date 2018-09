Kijlstra komt mei nije ynnovative ambulânse

De ambulânse is ûntwikkele en boud troch it bedriuw Visser yn Ljouwert. It giet om in saneamde ALS Crafter Ambulânse. Yn de rin fan it jier krijt Kijlstra mear ambulânsen fan dit type. Yn totaal hat Kijlstra 28 ambulânsen dy't mei-inoar 32.000 ritten yn 't jier meitsje.

Dêrmei is Kijlstra de grutste oanbieder fan ambulânsesoarch yn Fryslân. Der wurkje yn totaal sa'n 190 meiwurkers.