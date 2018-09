NHL Stenden wol neitinke oer ferleegjen binend stúdzje-advys

Om't studinten te folle stress hawwe, wol minister Van Engelshoven it binend stúdzje-advys (BSA) minder strang meitsje.

It BSA is it minimum tal punten dat studinten yn har earste jier helje moatte. Yn totaal bestiet it earste jier út 60 punten. By de measte stúdzjes leit it BSA tusken de 40 en 50 punten. NHL Stenden hat it BSA fêststeld op 51 punten. As in studint it BSA net hellet, moat hy of sy fan de oplieding ôf.

Van Engelshoven wol it BSA no ferleegje, dat universiteiten en hegeskoallen op syn meast 40 punten easkje kinne fan studinten yn it earste jier.