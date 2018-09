Piet Paulusma ûnder it mes, dochter nimt waartaken oer

"Sa't jimme de ôfrûne wiken sjen koene, giet it tige goed mei myn herstel. Begjin augustus bedarre ik yn it sikehûs fanwege in akute blokkade yn de dikke term. Ik joech doe ek al oan dat ik noch ris werom moast foar in ferfolchoperaasje. Dizze operaasje sil plakfine op freed 7 septimber. Dêrom nimt myn dochter Martsje Paulusma foarearst it stokje wer efkes oer. Ik hoopje sa gau as mooglik wer oan it wurk te kinnen."