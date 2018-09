Om de Dobben by Burgum bringt natuer fan 50 jier lyn werom

Dochs binne der noch gjin soargen om de ynsiedde planten. Takom jier maaitiid kin de skea pas goed besjoen wurde. Op de feestlike iepening fan it nije natuerplan Om de Dobben is dan ek in soad fan de werynrjochte dobbe te sjen. Der binne brêgen, paden, rûten, stekken en boartersplakken.

Mei Om de Dobben is in stik partikuliere natuer oanlein dat werynrjochte is nei hoe't it lânskip der 50 jier lyn útseach. De kuierpaden binne geskikt makke foar in besite mei de rolstoel. Mei in soad boartersplakken foar bern wurdt besocht ek bern mear by de natuer de belûken. Dêrtroch is der in soad natueredukaasje mooglik.