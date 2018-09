Dupearren sâltwinning wolle miljoenen fan provinsje

Safier is de provinsje lykwols noch net. Deputearre Schrier sil op grûn fan de nije ynformaasje in berop op Frisia dwaan om de sâltwinning ûnder it Waad foarearst net út te wreidzjen. Hy ûnderstreket dêrby dat nettsjinsteande in negatyf advys fan de provinsje, it Ryk úteinlik de nedige fergunningen ferlient. Foar skeaclaims moatte de aksjefierders neffens him dan ek yn Den Haag wêze.