Spesjale kalinder oer Abe Lenstra presintearre

It earste eksimplaar fan de kalinder waard troch kabaretier Freek de Jonge oanbean oan Janneke, de dochter fan Abe. De Jonge fertelde in hilarysk ferhaal oer in moeting mei Abe yn in skuonnewinkel doe't Freek de Jonge noch in jonkje wie.

De Jonge hat sels ek meiskreaun oan de kalinder, lykas ûnder oaren ek Foppe de Haan, Riemer van der Velde, Jan Mulder en Johan Derksen. Op 19 septimber wurdt yn it museum Hearrenfean ek noch in eksposysje iepene oer de fuotballer Abe Lenstra. De skeurkalinder leit fan freed ôf yn de winkel.