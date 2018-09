Gemeenten wolle oerlêstferoarsakers yn aparte wenunits sette

Minsken dy't oerlêst op strjitte feroarsaakje, moatte tenei yn aparte wenunits set wurdt, oan de râne fan in stêd of doarp. Dat is alteast it plan fan ferskate gemeenten en wenningkorporaasjes yn Fryslân. Noch dit jier sille se ek yn Fryslân delset wurde. It giet yn earste ynstânsje om net mear as tsien units. Wêr't dy krekt komme te stean, bepale de dielnimmende gemeenten sels.