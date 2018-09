De Omrop-boekehoek: Wat moatte wy lêze?

Minke de Jong fan boekewinkel De Fakkel út Ljouwert tinkt dat in lidmaatskip fan in bibleteek in goeie earste stap is om it lêzen wer op te pakken. Dêr kinne se op in goedkeape wize in grut ferskaat oan boeken besykje. "Minsken hawwe hiel faak it idee dat boeken suffich binne, mar der binne tsjintwurdich safolle aardige boeken. Ek foar minsken dy't net al te folle lêze. Bygelyks romans, dêr is gewoan safolle kar yn!"

Ek it 'gebrek oan tiid' is neffens De Jong net in argumint. It is mear in kwestje fan it goeie momint fine om eefkes in boek derby te pakken. "Ik lês meastentiids op sneintemiddeis, dan haw ik neat te dwaan."