Wurkjouwers transportsektor ha driuwend ferlet fan minsken

"It finen fan goede minsken is dreech." Dat hearre je efkes fierderop ek. Dêr stiet griente- en fruitgruthannel Smeding. Sjoerd de Jong: "Ja, it is dreech om goede minsken te finen. Mar dit is in prachtplak om te stean. Yn in koart skoft tiid ha we al fan seker fiif goede kandidaten in cv krigen. We kinne in soad nij personiel brûke, benammen sjauffeurs en orderpickers."

In oare, wat âldere man hat al hast in baan fûn: "Ik bin op proef by in bedriuw. Ik kom hjir no, om te sjen wat der allegearre noch mear is. Ik bin al wat âlder, mar wol gewoan oan it wurk. En dus ha ik myn papieren helle en mei ik no ride."

Drok

Op it parkearterrein foar it iisstadion stean in oantal bedriuwen dy't in demonstraasje jouwe. Dêr stiet ek ferkearsskoalle Tilstra. Tal fan minsken komme lâns, om har yn te skriuwen foar mear ynformaasje oer in oplieding ta sjauffeur. Peter Smit: "We ha it drok, sa drok dat we no wer in nije lesauto oanskaffe. Dan kin we de fraach better oan."

Wie it in oantal jierren lyn noch sa dat der yn de transportsektor in soad klage waard oer de komst fan bûtenlânske sjauffeurs, no wurdt dúdlik socht nei Nederlanners. Smit: "Der binne in soad minsken nedich foar it ferfier fan alle pakjes fan de webwinkels. Dat is krekt wat spesjalistysker. Net dat der gjin bûtenlanners mear binne, hear, dy sitte foar it grutste part op de ynternasjonale ritten. Mar wurkjouwers kieze no foar kwaliteit tichteby."