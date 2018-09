Hake beleanet Karim Rossi foar goeie ynfalbeurten

De trainer kin yn elts gefal net beskikke oer Andrejs Ciganiks, dy't op paad is mei Letlân ûnder de 21 jier. De blessearre Matthew Steenvoorden hat dizze wike noch net mei de groep meitraind en ûntbrekt tsjin RKC. Daan Boerlage is wer op de weromwei nei syn blessuere, mar hy sit freed noch net by de seleksje. Dêr stiet tsjinoer dat Nigel Robertha weromkomt yn de seleksje. Hy miste de ôfrûne wiken troch in blessuere.