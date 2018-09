Krityske lûden tsjin wiziging bestimmingsplan foar festivals Griene Stjer

De gemeente Ljouwert wol it bestimmingsplan foar it natuergebiet rommer meitsje, sadat it foar festivals makliker wurdt harren evenemint dêr te hâlden. De oanwêzige omwenners bliuwe kritysk. Se hawwe te lijen fan lûdsoerlêst en fine it ek net goed dat de Griene Stjer mei in festival as Psy-Fi wiken ôfsletten is foar publyk.