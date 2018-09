Nei 25 jier wer iepenloftspul op 'e Jouwer: rockopera Tommy

Tommy is in musical út 'e jierren '60 en film út de jierren '70 mei ûnder oaren Elton John, Tina Turner, Jack Nickolson, Oliver Reed en Rodger Daltrey (leadsanger fan The Who). Foar it iepenloftspul is it stik oerset yn it Frysk troch Peter Sijbenga.

De Flipperbalkening

It ferhaal giet oer Tommy dy't nei in traumatyske ûnderfining net mear hearre en prate kin. Uteinlik blykt er hiel goed te wêzen mei de flipperkast en wurdt er de flipperbalkening. Theun Plantinga spilet Tommy. ,,It is gjin maklike rol, want yn de film is der in lytse en grutte Tommy, mar ik spylje beide'', fertelt Theun. ,,Boppedat hat Tommy net folle tekst, dus it is lestich om de ferskate rollen goed sjen te litten.''