Crowdfund-aksje moat nije films mooglik meitsje

Gearwurkingsprojekt New Noardic Wave, Omrop Fryslân en Cinecrowd

It begûn allegearre mei de oprop fan New Noardic Wave foar 'Nije eagen', in gearwurking tusken it Frysk Film- en Mediaplatform New Noardic Wave (NNW), Omrop Fryslân en Cinecrowd. NNW-direkteur Joris Hoebe fertelt dat se nije dokumintêremakkers sochten dy't de iepen mienskip fan Fryslân mei harren diele wolle. Dat is slagge, want der kamen dreamen út alle hoeken fan Fryslân en ek derbûten.

Dêr binne trije filmplannen út keazen dy't no op Cinecrowd stean. De trije dokufilms wurde presintearre op it Noardelik Filmfestival ûnder de titel New Generation en ek útstjoerd by Omrop Fryslân.