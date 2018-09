Feministe Shevchenko: "Ferdigenje de frijheid ta it uterste, mar sûnder geweld"

Minsken dy't yn frijheid libje, hawwe de plicht om dy frijheid fan mieningsutering en it sprutsen wurd ta it uterste te ferdigenjen. Ek al binne dêr sjokearjende aksjes en heftige projekten foar nedich. Dy aksjes meie lykwols nea en te nimmer liede ta geweld. Dat wie it boadskip fan de feministyske aktiviste Inna Shevchenko, Sy wie woansdei spesjale gast fan de earste Iepen Up live-talkshow fan it nije seizoen, yn Neushoornkafee yn Ljouwert.