Alde Feanen wurde ferbettere: wetterpeil omheech en nij swimstrân

Earder is yn it gebiet ek al in natuer-edukaasjebosk (it Pettebosk) en in moerasgebiet mei petgatten kaam. No is de werynrjochting in nije faze yngien. De kommende jierren giet it wetterpeil omheech. Bysûndere leechfeanplanten en seldsume bistesoarten kinne sa weromkomme. Dêrnjonken is der ek omtinken foar rekreaasje yn it gebiet. Kanofoarsjennings krije in opknapbeurt en yn de Panhuyspoel komme in swimstrân en in fisksteger.