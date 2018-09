IepenUP Live: Inna Shevchenko oer de frijheid fan mieningsutering

Inna Shevchenko waard ferneamd, doe't se as 22-jierrige oppakt en martele waard troch de Wyt-Russyske geheime tsjinst. Mei twa oare froulju protestearre se tsjin Viktor Lukashenko, dy't troch syn tsjinstanners faak omskreaun wurdt as lêste diktator fan Europa. Yn 2012 berikte Shevchenko de hiele wrâld doe't sy in houten krús fan fjouwer meter heech omseage út protest tsjin de arrestaasje fan de Russyske punkgroep Pussy Riot.

Oanslach oerlibbe

FEMEN, de aktivistyske organisaasje wêrfan't Shevchenko dus no de lieder is, stiet bekend om de topless-protesten foar frouljusrjochten. Shevchenko wennet tsjintwurdich yn Parys, om't se yn Frankryk polityk asyl krigen hat. Yn 2015 oerlibbe se noch in oanslach yn Kopenhagen.

Foar de komst fan Shevchenko nei Ljouwert binne ekstra feilichheidsmaatregels needsaaklik.

Oare gasten

Njonken Inna Shevchenko komt skriuwster Helena Hoogenkamp, sy fersoarget in spoken-word performance. De muzyk is fan O, Kutjes.