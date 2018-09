Ljouwert wol ein meitsje oan fytsgaos op stasjonsplein

It is faak sa dat as ien syn of har fyts der delset, oaren dat ek dogge, seit Johan de Jong fan de gemeente Ljouwert. Miskien witte minsken it net, miskien nimme se it risiko, mar it is net de bedoeling. Want meist hjir hielendal gjin fytsen pleatse, dêr is de fytsekelder foar.

It is krekt wer begûn nei de skoalfakânsje en miskien moatte minsken der noch oan wenne of moatte wy dúdliker wêze. Hoe dan ek, wy sjogge dat it no al in pear wiken sa is en wy besyklje der wat oan te dwaan. Takom wike bepale wy wat de bêste manier is. Dat kin op meardere manieren: bygelyks mear foarljochting troch mear buordjes of miskien moatte der minsken mei heskes stean. Wy wolle in yntree dy't moai, skjin en oersichtlik is. Op it momint dat it begjint te fersloeren, moatte jo optrede. Wy hifkje in tal mooglikheden en takom wike beslút wethâlder Friso Douwstra hokker maatregels der komme.