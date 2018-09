Wrâldferneamde Slava wol minsken lokkich meitsje

De fan oarsprong Russyske Ira Judkovskaja is artistyk lieder fan Tryater. Sy ken Slava al har hiele libben. Hy is de clown-filosoof, seit Ira. Slava is nayf en wiis tagelyk. Hy stelt grutte fragen en wit dy yn lytse dingen foar it ljocht te bringen en minsken bliid te meitsjen.

Joop Mulder fan it Oerolfestival kaam Slava yn de jierren '80 fan de foarige iuw op it spoar. Hy fynt it geweldich dat Slava no foar it earst yn Fryslân op besite is en riedt elkenien oan om de Snow Show te sjen. Slava is in grutmaster yn syn fak, seit Mulder. Foaral syn mimyk is oandwaanlik. It is it bêste wat der op clownsgebiet te sjen is.