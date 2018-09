Admiraliteitsdagen: "Elkenien moat him hjir wolkom fiele"

Der komme hieltyd mear besikers, mar it festival groeit sels dus ek. Op wat foar wize presys?

Muzyk, iten en drinken, dêr giet it yn de basis om. En we mei bygelyks Night of the Praams, Waylon en André Hazes hawwe we fan alles foar in breed publyk.

Wat ik hiel moai fyn, is dat der bygelyks in groep entûsjaste jonges is, dy't sels in hiel muzykprogramma fersoargje. Alle Hens Aan Dek hjit dat, mei bands lykas SweetGodAnimals en The Cool Quest. Dêroer is der ek in parseberjocht nei 3FM gien. Dêr komt wer in hiel oare groep minsken op ôf.

De Admiraliteitsdagen bestean njonken de muzyk út allegearre maritym-relatearre aktiviteiten: in flyby troch strieljagers, in supwedstriid, in swimwedstriid.

En ús doel is om de regionale grutskens te fersterkjen. Wy binne der bygelyks mar fjouwer dagen, mar de skûtsjes binne der it hiele jier. Dêrom is it ek sa moai om it dit jier te iepenjen mei de doop fan it Dokkumer wedstriidskûtsje. Dat It Grutdjip no fol leit mei grutte skippen, komt ek troch de Admiraliteitsdagen. Dat is moai.

Mar wat wy it belangrykste fine, is dat it gratis is en dat elkenien him of har hjir wolkom fielt.