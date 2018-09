Balksters meitsje harkkuier oer bûter en Balk

Doarpsgids Johan Heegsma is ien fan de Balksters dy't op de audiotour te beharkjen is. Ien persoan dielt bygelyks op de audiotour in part fan har bûterrike famyljeskiednis. Mar der hawwe ek opnamen west by de leugenbank dêr't minsken frege is wat de betsjutting is fan in tal populêre sizwizen mei en oer bûter. Gevelstiennen spylje in wichtige rol, want dy fertelle in soad oer de rykdom yn de hannel yn bûter. Op sneon 8 septimber om 14.00 oere sil kommissaris fan de Kening Arno Brok de audiotour iepenje.