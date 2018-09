Konkurrearjende metaalbedriuwen moatte gearwurkje om personiel te finen

Om mear wurknimmers krije te kinnen, moatte in tal foaroardielen fuortnaam wurde. Bygelyks dat it smoarch en swier wurk is. It wurk is yn de rin fan de tiid automatisearre. Kompjûters en lasers dogge no in soad wurk. As binnen in jier sa'n tsien wurknimmers oplaat binne, is de gearwurking slagge, fine de bedriuwen.