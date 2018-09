Underwiisynspeksje tikt Nordwin College op de fingers

"Er is nog veel te doen, maar we zijn al een eind op weg. We zijn een school waar leerlingen en studenten zich prettig en veilig voelen. Weinig voortijdige schooluitval", seit bestjoersfoarsitter Ilona Dulfer fan it Nordwin College. De ynspeksje hat ek flaters ûntdutsen by de eksaminearring. "Maar die zijn hersteld, alle diploma's zijn geldig."