Jongerein kriget taalproblemen troch brûken mobile telefoan

De help dy't se krije kinne, komt faak fan minsken dy't sels muoite hiene mei lêzen en skriuwen. Lykas fan Vera van der Boom fan Harns. Sy helpt minsken mei it lêzen en skriuwen en kinne se ek helpe by it oplossen fan problemen dy't se hawwe mei formulieren dy't op de kompjûter ynfolle wurde moatte. "Ik heb mijzelf moeten helpen met de taal, met lezen en schrijven. Ik weet hoe je dit kunt leren en dus help ik graag." Yn Harns hat se al in soad minsken holpen. Help dy't nedich bliuwt, sa seit Vera.

De jeugd

De problemen mei de jongerein wurde ûnderskat, fynt Netty Posthumus fan Stichting Lezen & Schrijven. "Op scholen is aandacht voor de taal en taalbegrip. Maar toch zien we dat er een steeds grotere groep is, die moeite heeft met het lezen van langere teksten. Er wordt minder gelezen door de jeugd en als ze dat doen, dan vaak alleen korte berichten op de mobiele telefoon." Se fynt dat hjir yn it ûnderwiis goed omtinken foar bliuwe moat. "Juist daar kun je dit probleem nu goed aanpakken."