Bestriding dongynsidinten moat spesjalisme wurde by brânwacht

No binne der yn Fryslân fiif teams. Dy ha spesjale apparatuer wêrmei't se kij maklik út in dongkelder takelje kinne. Se sitte allinnich min ferspraat oer de provinsje. De wurkgroep siket no út oft dat better kin en ek hoe't de kennis by oare korpsen fergrutte wurde kin. It giet dan benammen om ynsidinten mei fee. As der in libben op it spul stiet, meie alle brânwachten help biede.

LTO

De brânwacht siket ek kontakt mei de boeren sels. Mei help fan LTO-Nederlân, de belange-organisaasje foar de boeren, wolle se gearwurking ferbetterje. Sa kin in boer goed helpe, om't hy wit hoe't syn stâl yninoar sit en ek dúdlik meitsje kin wêr't de swakke plekken sitte.

"Fierder wolle wy de boeren ek mear dúdlik meitsje oer de gefaren fan dong. Eins kinst it fergelykje mei it wurkjen mei gemyske stoffen", sa seit Wim van der Veen fan de brânwacht. Hy is belutsen by de wurkgroep. "It donggas, je ha it dan oer H2S, waterstofsulfide, is libbensgefaarlik. We kinne allegear de ynsidinten noch wol yn Makkingea en earder by Sint-Nyk."