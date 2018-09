Dokkumer draaioargel nei yngreven restauraasje wer de strjitte op

It draaioargel waard yn 1900 oanskaft troch de Dokkumer ûndernimmers. Yn 2013 wie it noch te hearren op it ynternasjonale draaioargelfestival yn Dokkum. Dêrnei stie it oargel stil, omdat it bot oan ûnderhâld ta wie. Leafhawwers hawwe doe aksjefierd om jild yn te sammeljen. De restauraasje is no klear en freed wurdt it draaioargel útpakt en symbolysk oerdroegen oan Museum Dokkum. Fia dit museum kinne minsken it draaioargel hiere foar eveneminten.

Lotterij

Nei de Admiraliteitsdagen sil De Granaet wer krekt as foarhinne troch de strjitten fan Dokkum ride. Dêrby wurde dan lotten ferkocht, om noch ekstra jild foar it oargel binnen te heljen. Fan dy sinten kin ek de karre, dêr't it oargel op stiet, noch opknapt wurde. Dizze karre is hiel bysûnder, want yn Nederlan binne noch mar fjouwer orzjinele draaioargels op in houten trijetsjiller te finen.