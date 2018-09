Achter de skermen by De Stormruiter

Hynders

Jelle de Jong hat trije moanne by de Frânsen fan Théâtre du Centaure yn oplieding west. Unyk, want soks dogge se eins net. Dêr hat er in soad leard. Wylst er fertelt wat, sjogge we dat Camille mei in grutte Fries lizzen giet. Se aait him oer de holle, flústeret wat en as in ienheid steane se wer op. In ymponearjend gesicht. Dy wize fan omgean mei hynders, dat hat Jelle leard. It folslein ien wurde.

It hynsteriden is net sûnder gefaar, beseft er. Mar mei sa'n goede tarieding wurde alle risiko's safolle mooglik útsletten. Hy giet net op stap, wol nei de sportskoalle, drinkt gjin alkohol, wennet dizze perioade yn Ljouwert en docht oars net as traine, traine, traine. Oft it him slagge is 'centaur', heal minsk, heal hynder te wurden? "Nou, de Fransen hebben me wel gevraagd om straks ook wat met hun te gaan doen, dus dat geeft in elk geval vertrouwen", laket er.

Friezen

Jos Thie hat de nedige ûnderfining mei teäter en hynders. De menners fan it spektakel Abe, oer de legindaryske fuotbalspiler Abe Lenstra, binne der no ek. Sa fier giet de bân dy't hy hat mei de minsken. Sa grut is it fertrouwen dat minsken yn him hawwe. Neffens Jelle de Jong dogge se alles foar him. "Alles wat Jos Thie aanraakt, verandert in goud", seit er.

Jelle is swier ûnder de yndruk fan wat der achter de skermen ek allegear gebeurt. Minsken dy't har hynders beskikber stelle, de hûnderten frijwilligers. Hy hat earder yn Fryslân wurke (De Kameleon, Dokter Deen, Sneekweek) mar nearne wie it sa as hjir. "Daarom is Culturele Hoofdstad ook zo'n succes. Door deze mienskip."