Omrop TIP: IepenUP trapet ôf mei Femen-aktiviste Inna Shevchenko

Ferfolch

It online diskusjesprogramma IepenUP ûntfong yn it earste seizoen gasten as skriuwer Jan Terlouw, rjochtsgelearde en Islamkritikus Afshin Elian en sjoernaliste en politika Annabel Nanninga. Dy gasten soargen net allinnich foar in soad publyk yn de seal, mar berikten ek sa'n 30.000 minsken online. De earste nammen foar it twadde seizoen binne al bekend. Sa nimme politikus Theo Hiddema, ûntwerper Piet Hein Eek en fuotbaltrainer Henk de Jong de kommende útstjoeringen it poadium.