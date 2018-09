Sherida Spitse teloarsteld: "Het was gewoon niet goed genoeg"

De froulju kamen nei 6 minuten al op in 2-0 achterstân te stean. Dêr baalt Spitse fan. "Het was gewoon niet goed genoeg. We beginnen veel te slap. Die goals die we tegen krijgen, dat mag echt niet. Pas toen we met een extra spits gingen spelen, konden we wat creëren."

De oranjefroulju binne noch net útskeakele foar it WK. Yn oktober spylje se de earste wedstriid yn de play offs. Mei Switserlân, België en Denemarken striidt Nederlân om it lêste ticket foar it WK. In lotting bepaalt freed tsjin wa't Nederlân spylje moat. "We hebben nog een kans om het te halen, en we hebben vaker laten zien dat we dat kunnen."