Crone: "Om ús hie wethâlder Deinum net fuort hoegd"

Boargemaster Crone hat wol begryp foar it beslút fan Deinum (62). De frou fan Deinum, Jannewietske de Vries, wurdt oan de ein fan de moanne boargemaster fan de gemeente Súdwest Fryslân. De Ljouwerter wethâlder wol alle skyn fan belangeferfrisseling fermije.

Doe't Jannewietske de Vries noch deputearre wie, hie se ek al in relaasje mei Henk Deinum. Dat wie doe gjin probleem. "Ik heb daar ook nooit klachten over gehad," seit Crone, "noch van binnen, noch van buiten. Misschien dachten we er toen anders over."

Fernuvere

Lutz Jacobi is fernuvere oer it fuortgean fan Deinum. Se is fraksjefoarsitter fan de PvdA yn de gemeenteried fan Ljouwert. Jacobi begrypt net hoe't it kin dat de relaasje fan Deinum en De Vries no ynienen foar problemen soarget, wylst it wol mocht doe't De Vries deputearre wie.

It liket der op dat de lanlike polityk ynfloed hân hat, seit Jacobi. "Is dit it nije belied fan Ynlânske Saken? Wy witte der neat fan!"

"Hiel sjyk"

Kommissaris fan de Kening Arno Brok seit dat hy gjin ynfloed útoefene hat op Deinum en De Vries. Brok hat as kommissaris in rol yn de beneamingsproseduere fan in nije boargemaster. Hy selektearret de kandidaten.