It Fryske Gea begjint crowdfundingsaksje foar greidefûgels

Neffens It Fryske Gea stiet de greidefûgelstân yn Fryslân op in histoarysk djiptepunt. It tal greidefûgels nimt al tsientallen jierren ôf, seit de organisaasje. Ien fan de oplossingen is it kreëarjen fan mear geskikte gebieten foar fûgels.

Oankeap fan grûn

''It Fryske Gea hat de ôfrûne jierren mei posityf resultaat grûn oankocht yn 'e Warkumerbinnenwaard en de Heanmar'', seit direkteur Henk de Vries fan It Fryske Gea. It tal briedpearen giet yn dizze natuergebieten omheech.''