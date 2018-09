Sherida Spitse kin Oranjefroulju net oan direkte WK-kwalifikaasje helpe

Troch de earste nederlaach fan Nederlân gie de einoerwinning yn 'e groepsfaze nei Noarwegen. Dy ploech pakte dêrmei streekrjochte kwalifikaasje foar it WK. De Nederlânske froulju moatte har troch it ferlies no fia de play-offs kwalifisearje foar it wrâldkampioenskip. In lykspul yn de wedstriid fan tiisdei hie genôch west foar direkte kwalifikaasje.