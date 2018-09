Undersyk: mear Fryskpraters en mear bedrigings foar de Fryske taal

Der binne hieltyd mear minsken dy't fanút oare parten fan Nederlân nei Fryslân ferhúzje, en hieltyd mear bern groeie op yn in mingde taalhúshâlding. Saakkundigen tochten dat it Frysk dêr bot fan te lijen ha soe, mar dat blykt oars. It Frysk hat yn de thúsomjouwing wol in minder sterke rol, mar dat hat net laat ta in achterútgong fan de taalbehearsking, sizze de ûndersikers. Meartalichheid is gjin neidiel foar it Frysk.

De survey 'Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje' toant oan dat sûnt 1969 de behearsking bot ôfnaam is, mar sûnt 1984 bliuwt dy aardich konstant, útsein it Frysk skriuwen dat tanaam is. Dat soe komme kinne trochdat Friezen harren taal net allinnich mear as sprektaal sjogge. It Frysk wurdt ek brûkt foar digitale kommunikaasjemiddels as SMS en WhatsApp.

Mear ûnderwiis yn it Frysk

De ûndersikers fan de Fryske Akademy dogge oanbefellings foar it ûnderwiis en de oerheid. Frysk skriuwen moat in fêst plak krije yn basis- en heger ûnderwiis. In soad minsken ha yn it ûndersyk oanjûn dat se it spitich fine dat se allinne mar koarte, sprektaalachtige berjochtjes skriuwe kinne. De provinsje wol dêrom mear ûnderwiis yn it Frysk.